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Полиция вновь применила слезоточивый газ к протестующим в Париже

Полиция вновь применила слезоточивый газ к протестующим в Париже

1:13  8 Мая 2017
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Полиция вновь применила слезоточивый газ к протестующим в Париже

Париж, 8 мая. Парижские полицейские снова применили слезоточивый газ против участников демонстрации.

Столичным правоохранителям сегодня уже приходилось применять слезоточивый газ. Радикально настроенные участники шествия устроили беспорядки. Они отказывались подчиняться требованиям полиции. Полицейские применили слезоточивый газ.

В завязавшейся потасовке пострадали как демонстранты, так и силы правопорядка. Об этом сообщала Газета.ru.

Сергей Свазовский
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