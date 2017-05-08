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Киев, 8 мая. Билеты на песенный конкурс «Евровидение» в Киеве напечатаны на русском языке. Это обстоятельство сразу взбудоражило украинскую «патриотическую общественность».

Первым отреагировал генеральный директор дворца «Украина» Роман Недзельсикй. Он усомнился в том, где на самом деле должно пройти «Евровидение»: в Лужниках или в столице Украины? Украинские радикалы не замедлили потребовать, чтобы билеты перепечатали. Организаторы конкурса пока не комментируют ситуацию.

Ранее на Украине обиделись на итальянского ведущего. Об этом писала Газета.ru.