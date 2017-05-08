Клинтон назвала победу Макрона победой всего мира

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Вашингтон, 8 мая. Американский политик Хиллари Клинтон назвала победу Эммануэля Макрона на президентскх выборах победой для Франции, Европейского союза и всего мира.

По мнению Клинтон, поражение Макрона стало бы помехой для развития демократии. Недавний кандидат на пост президента США загадочно добавила, что «говорить об этом ей пока нельзя».

Накануне Газета.ru сообщала, что после подсчета 75% бюллетеней Макрон набирает более 60% голосов избирателей.