Мать российского летчика осужденного в США не дождалась сына

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Ростов, 8 мая. В ночь с 6 на 7 мая мать российского летчика Константина Ярошенко, который был осужден в США на 20 лет, скончалась в ростовской больнице после операции по удалению опухоли. Два месяца назад она попала в больницу с диагнозом рак. Более недели она находилась в реанимации после операции по удалению раковой опухоли.

Она мечтала дождаться освобождения сына. Последние годы своей жизни она посвятила борьбе за его возвращение. Она угрожала произвести самосожжение у посольства США в Москве, если Константина Ярошенко не отпустят. Но, к сожалению, она так и не смогла дождаться освобождения сына из тюрьмы «Форд-Дикс», куда его поместили после похищения из Либерии.

«Любовь Михайловна скончалась в ночь на 7 мая. Мы боролись за ее жизнь последние месяцы. Константин только что узнал о смерти матери. Семья просит наконец-то услышать последнюю просьбу Любови — освободить ее сына. Господин Трамп, мы обращаемся к вам. Мы уже потеряли мать, не дайте умереть еще одному члену нашей семьи ещё и вдали от дома», — обратилась через «Известия» к президенту США жена осужденного россиянина Виктория Ярошенко.