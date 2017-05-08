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Макрон лидирует на выборах во Франции с результатом 62,78%

Макрон лидирует на выборах во Франции с результатом 62,78%

0:18  8 Мая 2017
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Макрон лидирует на выборах во Франции с результатом 62,78%

Париж, 7 мая. Кандидат на пост президента Франции Эммануэль Макрон уверенно лидирует на президентских выборах во Франции. К настоящему моменту у лидера движения «Вперед!» 62,78% голосов.

Противник Макрона по второму туру выборов, Марин Ле Пен, набирает 37% голосов избирателей. Лидер «Национального фронта» уже поздравила своего соперника с победой. Ле Пен также пожелала Макрону успехов «в интересах Франции».

Макрона поздравил и действующий президент Франции, Франсуа Олланд.

Ранее Газета.ru сообщила, что во Франции подсчитано уже 75% избирательных бюллетеней.

#макрон #лепен
Сергей Свазовский
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