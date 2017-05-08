Михалков сравнил музей Ельцина с фашистским полицаем

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Москва, 8 мая. Музей первого президента России Бориса Ельцина получил награду конкурса «Европейский музей года — 2017». Никита Михалков, ранее говоривший о разрушении национального самосознания в Ельцин-центре, заявил, что вручение музею европейской награды только подтверждает его слова. Режиссер приравнял награду музея к награждению «гражданина Советского Союза, ставшего полицаем, железным крестом от Вермахта».

В музее Ельцина заметили, что Никита Сергеевич «позволил себе оскорбительные высказывания не только в адрес Ельцин-центра, но и в адрес десятков прекрасных европейских музеев, которые на протяжении сорока лет побеждали в этом конкурсе».

Ранее Михалков сказал, что музей Ельцина предоставляет необъективную оценку истории России и тем самым разрушает национальное самосознание сотен детей ежедневно. Вдова первого президента России Наина Ельцина назвала лживыми заявления известного кинорежиссера.