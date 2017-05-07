Ученые обнаружили кладбище звезд

В закладки

Скопировать

Нью-Йорк, 7 мая. Астрофизики из Колумбийского университета США обнаружили своеобразное кладбище звезд — место, куда отправляются все потухшие звезды.

Как известно, каждое небесное светило переживает этапы зарождения, развития и гибели. Однако до сих пор специалистам не удавалось обнаружить место последнего пристанища потухших звезд.

Выяснилось, что звезды покоятся внутри Млечного пути. Специалисты отмечают, что кладбище звезд расположилось в центре Галактики.

Ранее ученые объяснили, какую опасность представляют объятия с котами.