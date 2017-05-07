В Тюменской области эвакуировали 305 человек из-за паводка

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Тюмень, 7 мая. В городе Ишиме Ишимского района Тюменской области подтоплено 3474 дачных дома и 28 жилых домов. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

К настоящему моменту эвакуировано 305 человек. Большинство людей удалось разместить у родственников. Еще 59 человек находятся в пунктах временного размещения.

Синоптики прогнозируют дальнейшее ухудшение погодных условий в Ишимском районе. Властями подготовлены пункты временного размещения, общая вместимость которых составляет более двух тысяч человек. Пик стихии ожидается 9–10 мая.

Ранее сообщалось об угрозе срыва Дня Победы в Пушкинском районе Санкт-Петербурга из-за паводка.