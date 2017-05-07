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Бэнкси изобразил флаг Европейского союза без одной звезды

Бэнкси изобразил флаг Европейского союза без одной звезды

23:28  7 Мая 2017
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Бэнкси изобразил флаг Европейского союза без одной звезды

Лондон, 7 мая. Известный британский художник Бэнкси, работающий в стиле стрит-арт, изобразил флаг Евросоюза без одной звезды на фасаде одного из домов города Дувр графства Кент на юго-востоке Соединенного Королевства. Художник выложил фотографию своей новой работы в Instagram.

Пользователи социальной сети связали рисунок с предстоящим выходом Великобритании из состава Европейского союза.

Ранее сообщалось, что Brexit может привести к обострению конфликта между Испанией и Великобританией вокруг Гибралтара.

#бэнкси
Сергей Свазовский
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