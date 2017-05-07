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Новости Сирии
Первые жертвы после установления зон безопасности в Сирии: 4 убито, 1 ранен

Первые жертвы после установления зон безопасности в Сирии: 4 убито, 1 ранен

23:42  7 Мая 2017
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Первые жертвы после установления зон безопасности в Сирии: 4 убито, 1 ранен

Дамаск, 7 мая. В субботу, по меньшей мере четыре боевика оппозиции погибли и один ребенок был ранен в центральной и южной Сирии. И это, несмотря на относительное спокойствие, воцарившееся в опустошенной войной стране, после того, как было подписано соглашение о создании «зон деэскалации».

Это первые человеческие жертвы после начала действия меморандума о создании зон снижения напряжения в Сирии.

Создание безопасных зон является попыткой остановить гражданскую войну, в результате которой погибло более 400 000 человек. Подробный план по созданию зон деэскалации вооруженного конфликта должен быть разработан в течение следующих нескольких недель. 

#сирия
Олег Сорокин
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