Первые жертвы после установления зон безопасности в Сирии: 4 убито, 1 ранен

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Дамаск, 7 мая. В субботу, по меньшей мере четыре боевика оппозиции погибли и один ребенок был ранен в центральной и южной Сирии. И это, несмотря на относительное спокойствие, воцарившееся в опустошенной войной стране, после того, как было подписано соглашение о создании «зон деэскалации».

Это первые человеческие жертвы после начала действия меморандума о создании зон снижения напряжения в Сирии.

Создание безопасных зон является попыткой остановить гражданскую войну, в результате которой погибло более 400 000 человек. Подробный план по созданию зон деэскалации вооруженного конфликта должен быть разработан в течение следующих нескольких недель.