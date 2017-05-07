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Весь мир
Пограничники Израиля застрелили женщину, напавшую на них с ножом в Иерусалиме

Пограничники Израиля застрелили женщину, напавшую на них с ножом в Иерусалиме

23:16  7 Мая 2017
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Пограничники Израиля застрелили женщину, напавшую на них с ножом в Иерусалиме

Иерусалим, 7 мая. Пограничники в Израиле застрелили женщину, которая напала на них с ножом и криком «Аллах акбар». Женщина погибла на месте происшествия. Об этом сообщила пресс-служба местной полиции.

Инцидент произошел у Дамасских ворот, которые открывают путь к Старому городу. Как заявляют полицейские, нападавшая приблизилась к пограничникам, достала нож и крикнула «Аллах акбар». Пограничники были вынуждены ее обезвредить.

Предполагается, что речь идет о террористическом акте, — также отметили полицейские.

Ранее сообщалось, что французские полицейские ищут трех подозреваемых в терактах.

Сергей Свазовский
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