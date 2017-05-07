Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Новости Сирии
Боевики оппозиции обстреляли позиции курдов на севере Сирии

Боевики оппозиции обстреляли позиции курдов на севере Сирии

23:11  7 Мая 2017  /обновлено: 23:16  07 Мая 2017
155

Боевики оппозиции обстреляли позиции курдов на севере Сирии

Алеппо, 7 мая. Боевики воруженной оппозиции Сирии обстреляли позиции курдских отрядов самообороны на севере страны, сообщает агентство новостей Hawar News.

Вечером в воскресенье артиллерия оппозиции обстреляла город Телль-Рифат в провинции Алеппо. Данные о материальном ущербе от обстрела в настоящий момент уточняются.

А также были обстреляны позиции курдов в селении Аль-Шийох Фокани в 30 км к западу от города Кобани. Обстрел велся из артиллерийских орудий и пулеметов.

#сирия
Олег Сорокин
Комментарии
Новости партнеров