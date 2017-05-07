Боевики оппозиции обстреляли позиции курдов на севере Сирии

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Алеппо, 7 мая. Боевики воруженной оппозиции Сирии обстреляли позиции курдских отрядов самообороны на севере страны, сообщает агентство новостей Hawar News.

Вечером в воскресенье артиллерия оппозиции обстреляла город Телль-Рифат в провинции Алеппо. Данные о материальном ущербе от обстрела в настоящий момент уточняются.

А также были обстреляны позиции курдов в селении Аль-Шийох Фокани в 30 км к западу от города Кобани. Обстрел велся из артиллерийских орудий и пулеметов.