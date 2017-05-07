Неизвестный сбил толпу пешеходов в Мурманске и скрылся

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Мурманск, 7 мая. Неизвестный водитель врезался в толпу пешеходов в центре Мурманска, после чего скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Инцидент произошел в 18.45 на перекрестке проспекта Ленина и улицы Книповича. Водитель наехал на группу людей. Некоторые очевидцы отмечают, что виновник происшествия находился в нетрезвом состоянии. В городе объявлен план «Перехват».

Ранее сообщалось о ДТП в Забайкалье, где перевернулся автобус с детьми. Согласно предварительным данным, две девочки получили ушибы.