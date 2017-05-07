Отец Ле Пен назвал виновного в поражении дочери

В закладки

Скопировать

Париж, 7 мая. Отец Марин Ле Пен Жан-Мари считает, что его дочь потерпела неудачу во втором туре выборов президента Франции из-за вице-президента партии «Национальный фронт» Флориана Филиппо. Такое заявление он сделал в эфире радиостанции RTL.

По мнению основателя «Национального фронта», именно вице-президент этой политической силы несет главную ответственность за поражение своего кандидата.

Накануне Марин Ле Пен признала себя побежденной во втором туре выборов президента Франции. Она пожелала Макрону удачи «ради интересов Франции».