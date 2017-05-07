Ученые объяснили, чем опасны объятия с котами

В закладки

Скопировать

Вашингтон, 7 мая. Ученые объяснили, почему не следует брать котов на руки и обнимать их.

По результатам исследований выяснилось, что царапины, оставленные котом, могут оказать серьезное негативное воздействие на здоровье человека. Дело в том, что коты могут быть носителями бактерий Бартонелла, способных передать кошачью лихорадку. В этом случае возникает угроза серьезных проблем с сердцем, и даже опухоли мозга.

Отмечается, что риск заражения значительно выше при контактах с уличными животными, чем с домашними.

Ранее ученые выяснили, почему после употребления алкогольных напитков люди испытывают сонливость.