Автобус с детьми из Монголии перевернулся в Забайкалье

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Чита, 7 мая. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства аварии в Забайкальском крае. Об этом журналистам сообщили в воскресенье представители краевого управления МВД России.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Дарасун. Согласно предварительной информации, водитель автобуса Hyundai, в котором находились члены детской команды по художественной гимнастике из Монголии, не справился с управлением. В результате транспортное средство перевернулось.

«Ушибы получили две девочки», — отметили полицейские.

Напомним, ранее стало известно о гибели трех человек в ДТП в Москве.