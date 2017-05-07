Останки сотен бойцов Красной армии перезахоронили в Эстонии в канун 9 мая

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Таллин, 7 мая. Останки 120 солдат Красной армии, павших в боях за освобождение Эстонии от фашистских захватчиков, перезахоронили в городе Маарду недалеко от столичного Таллина.

В церемонии принял участие городской голова города Маарду Владимир Архипов. Он заверил, что все солдаты, отдавшие свои жизни в борьбе с нацизмом, буду похоронены с почестями, а память о них будет жить вечно.

Во время погребения присутствовали также посол России в Эстонии Александр Петров, его советник Станислав Макаренко, консул Белоруссии Светлана Карпушина и представители организаций ветеранов.

Ранее сообщалось о перезахоронении останков советских солдат в Словакии.