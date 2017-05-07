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Политика
Олланд поздравил Макрона с победой на президентских выборах

Олланд поздравил Макрона с победой на президентских выборах

22:26  7 Мая 2017
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Олланд поздравил Макрона с победой на президентских выборах

Париж, 7 мая. Действующий глава Франции Франсуа Олланд поздравил бывшего министра экономики, промышленности и цифровых дел страны Эммануэля Макрона с победой на президентских выборах.

«Большинство граждан решили сплотиться вокруг ценностей Республики и продемонстрировать привязанность к Евросоюзу», — подчеркнул французский политик.

Напомним, ранее стало известно о том, что кандидата на пост президента Франции от движения «Вперед!» Эммануэля Макрона поздравил председатель Европарламента Антонио Таяни.

#олланд #франция #макрон
Алексей Громов
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