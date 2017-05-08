Сирия итоги за сутки на 8 мая 6.00: «Нусра» сдает анклавы под Дамаском, курды нацелились на Идлиб

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Сирия, 8 мая. Группировка «Джебхат Фатх аш-Шам»*** заключила соглашения о выводе боевиков из двух предместий Дамаска и ведет переговоры о сдаче третьего. Курдские формирования готовятся к кампании в провинции Идлиб с целью обеспечить себе выход к Средиземному морю. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): готовится обезопасить от ИГ* районы на границе и Ираком; перебросила бойцов спецподразделения «Тигры» в провинции Алеппо и Хомс; заняла высоту в горах Аш-Шумария к востоку от Хомса; потеряла по меньшей мере 14 военнослужащих в Дейр эз-Зоре и к северо-западу от Хамы, в том числе одного генерала; отразила атаку радикалов к востоку от Хамы.

«Джебхат Фатх аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»): ведет переговоры с правительством о выводе боевиков из квартала Аль-Кабун на востоке Дамаска; начала эвакуировать исламистов из лагеря Ярмук к югу от столицы; заключила соглашение с правительством о сдаче квартала Барза; ведет борьбу с «Джейш аль-Ислам» в Восточной Гуте Дамаска.

«Исламского государство»: активизировало атаки на позиции САА в Дейр эз-Зоре; перешло к партизанской борьбе в городе Ат-Табка в провинции Ракка; готовит новое наступление к югу от Аль-Хасаки.

Курды: ликвидировали 32 боевиков ИГ в Ат-Табке; стремятся выйти к Средиземному морю в рамках кампании на севере Сирии.

Провинция Дамаск

Ситуация в Восточной Гуте Дамаска остается напряженной, несмотря на действие меморандума о создании зон деэскалации в Сирии. Вспыхнувший в регионе конфликт между исламистскими группировками захватывает все новые формирования.

В селении Хош аль-Ашари возобновились столкновения между боевиками сформировавшейся вокруг группировки «Джебхат Фатх аш-Шам» коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» («Организация освобождения Леванта») и союзного ей формирования «Файлак ар-Рахман» с одной стороны и группировки «Джейш аль-Ислам» с другой. Одновременно с этим боевики «Файлак ар-Рахман» захватили КПП группировки «Алвият аль-Маджд» («Бригады славы») в городе Хамурия. В городе Арбин противники «Джейш аль-Ислам» окружили штабы и объекты группировки и требуют от боевиков сложить оружие и сдаться. Стороны обмениваются обвинениями и угрозами. Об этом сообщил информационный портал Damascus Now.

Вступление в силу режима прекращения огня в четырех зонах деэскалации позволило сирийскому командованию сосредоточить силы на борьбе с исламистами «Организации освобождения Леванта» и союзных ей группировок, окруженными в квартале Аль-Кабун на востоке Дамаска. Данная стратегия незамедлительно принесла свои плоды.

Накануне в Аль-Кабуне впервые за последние 83 дня прекратились военные действия. По данным Damascus Now, боевики потребовали от сирийского командования объявить режим прекращения огня до восьми часов с целью провести переговоры о возможной сдаче квартала.

В свою очередь, близкое к оппозиции информационное агентство Shaam News сообщило со ссылкой на эксклюзивные источники, что засевшие в соседнем квартале Барза радикалы заключили с властями соглашение об эвакуации в Идлиб. Договоренность была достигнута при активном посредничестве российской стороны. Согласно опубликованным данным, вывод боевиков и членов их семей будет проводиться в четыре этапа, начиная с завтрашнего дня. Первая партия включает в себя порядка полутора тысяч человек.

Одновременно с этим к югу от Дамаска начался вывод боевиков группировки «Джебхат Фатх аш-Шам» из лагеря палестинских беженцев Ярмук. Согласно договоренности с правительством, в составе первой партии впровнцию Идлиб отправляются 50 раненых боевиков. Об этом сообщил правительственный информационный портал Military Media. Последние радикалы покинут район в течение ближайших нескольких дней, после чего правительственные войска смогут приступить к зачистке «кармана» от частично контролирующих его террористов ИГ – и полностью обезопасить столицу с южного направления.

В Восточном Каламуне силы Башара Асада начали наступление на позиции поддерживаемой США и Иорданией «Свободной сирийской армии» (ССА)** и установили контроль над районом Ас-Сабаа Биар. Боевики были вынуждены отступить.

Военные эксперты отмечают, что таким образом правительственные войска обезопасили провинцию от возможного вторжения США или Иордании. Напомним, что на протяжении минувших недель СМИ неоднократно публиковали сообщения о подготовке к военной интервенции.

Провинция Алеппо

Важное событие произошло накануне в восточной части провинции Алеппо, где сирийская армия готовится возобновить наступление на позиции ИГ. Активисты сообщают, что в район были переброшены основные силы спецподразделения «Тигры». Оставшиеся отряды под командованием бригадного генерала Сухейля аль-Хасана, чье прозвище дало название подразделению, возглавят наступление на блокированный террористами Дейр эз-Зор с направления Пальмиры.

Необходимо напомнить, что операция против ИГ на востоке провинции Алеппо приостановилось, после того как «Тигры» были переброшены в провинцию Хама. Под контролем радикалов остается стратегически важный военный аэродром «Аль-Джирах». После падения населенного пункта Маскана, последнего оплота ИГ в регионе, перед войсками Башара Асада будет открыта дорога в провинцию Ракка. Информационный портал Al-Hadath News, в свою очередь сообщил, что сирийское командование готовит широкомасштабную кампанию с целью обезопасить от ИГ прилегающие к иракской границе районы страны.

Провинция Хомс

В город Хомс вернулась группа из 37 человек, эвакуированных ранее из квартала Аль-Ваир в город Джараблус в провинции Алеппо. Об этом сообщило сирийское информационное агентство САНА.

Необходимо напомнить, что Аль-Ваир оставался до недавнего времени последним районом Хомса, удерживаемым незаконными вооруженными формированиями. В результате переговоров, проходивших при посредничестве российской стороны, между правительством и вооружённой оппозицией было достигнуто соглашение о выводе отказавшихся урегулировать свой правовой статус боевиков и членов их семей из квартала. В настоящий момент операция близка к завершению. За последние месяцы неоднократно поступали сообщения о недовольстве эвакуированных людей отношением к ним со стороны боевиков контролирующей Джараблус «Свободной сирийской армии» (ССА)**.

На востоке региона правительственные войска продолжают кампанию против ИГ. Успешно развивая наступление в районе гор Аш-Шумария, силы Башара Асада при поддержке «Национальных сил обороны» (NDF) и ВКС РФ над высотой Телль Аль-Мидрадж и тремя опорными пунктами к югу от селения Умм ас-Сирдж аль-Кабали. Террористы понесли потери в живой силе и военной техники. Об этом сообщило сирийское информационное агентство САНА со ссылкой на военный источник.

Ожесточенные бои также фиксировались активистами в окрестностях газового месторождения Аш-Шаир к северо-западу от Пальмиры, в районе Ас-Суккари к югу от древнего города, а также в районе элеваторов на восточном фронте.

Военные эксперты отмечают, что развив наступление на северном направлении, сирийская армия сможет не только обезопасить стратегически важное шоссе Алеппо-Ханассер-Асрия-Саламия, свой единственный путь снабжения в провинции Алеппо, но и нанести серьезный удар по основному оплоту ИГ в провинции Хама городу Укейрибат.

Одновременно с этим ударная группировка, сформированная к востоку от Пальмиры из отрядов республиканской гвардии и «Тигров», готовится к крупному наступлению с целью деблокировать город Дейр эз-Зор.

Провинция Дейр эз-Зор

Предвидя кампанию, к которой готовится сирийское командование, исламское государство за последние сутки усилило давление на защитников Дейр эз-Зора. Позиционные бои в южных окрестностях города сменились ожесточенными столкновениями. Военные действия разворачивались в квартале Ар-Расафа, в районе кладбища, близ базы 137-й бригады, на шоссе Дейр эз-Зор и на подступах к блокированному боевиками военному аэродрому. По данным сирийского информационного агентства САНА, силам Башара Асада удалось сдержать наступление радикалов. Боевики понесли потери в технике и живой силе.

По данным информационного портала Al-Masdar News, в ходе столкновений был ликвидирован полевой командир группировки Абдалла Халид Аль-Аббуд, также известный как Абу аль-Харис

Подконтрольные ИГ СМИ, в свою очередь, утверждают, что днем ранее в ходе боев в районе кладбища погибли три военнослужащих САА.

Провинция Идлиб

Курдские «Демократические силы Сирии» (SDF)**** готовятся к кампании на территории провинции Идлиб. Об этом сообщило близкое к оппозиции информационное агентство Shaam News.

Согласно опубликованным данным, курдское командование концентрирует силы у южных и северо-восточных границ провинции, ожидая подходящего момента для начала наступления на позиции контролирующих регион незаконных вооруженных формирований. Кроме того, «Демократические силы» обеспечили себе поддержку со стороны США в обмен на активное участие в компании по освобождению Ракки.

Представитель курдского самоуправления Хедая Юсеф, в свою очередь, заявила в интервью британской газете Guardian, что целью кампании SDF на севере Сирии является выход к побережью Средиземного моря. Успех данной операции позволит курдам развить торговые отношения со странами региона и полностью обезопасить себя от возможности блокады. Данный план, разумеется, вызовет протест со стороны Турции, которая всеми силами пытается предотвратить возможное появление независимого курдского государства у своих южных границ.

Провинция Ракка

«Демократические силы Сирии» продолжают кампанию против ИГ в провинции Ракка. Основные военные действия на протяжении минувших суток разворачивались в западной части региона, где курдские формирования при поддержке спецназа коалиции подавляют последние очаги сопротивления террористов в городе Ат-Табка.

Базирующийся в Великобритании «Сирийский наблюдательный пункт за правами человека» (SOHR) сообщил, что несмотря на достигнутую между сторонами договоренность о выводе боевиков в направлении Ракки, террористы сирийского происхождения перешли к партизанской войне и категорически отказываются сдавать позиции.

На протяжении минувших суток в трех новых кварталах города продолжались ожесточенные бои. Отряды SDF отразили очередную контратаку противника. 32 террориста были ликвидированы, один курдский боец получил ранения. Об этом сообщили в пресс-центре операции «Гнев Евфрата».

Информационный портал ARA News, в свою очередь, сообщил со ссылкой на источник в SDF о трех раненых курдах. ВВС коалиции наносили массированные удары по удерживаемым радикалами районам города.

Подконтрольные ИГ СМИ, в свою очередь, утверждают, что два бойца «Демократических сил» были убиты, третий был ранен огнем снайпера к западу от селения Аль-Карама в северной части провинции.

По данным ARA News, ВВС коалиции нанесли удары по объектам ИГ в селении Аль-Мушрифа к западу от Ат-Табки, уничтожив шесть боевиков, танк и склад с оружием группировки.

Активисты, в свою очередь, утверждают, что несколько мирных жителей получили ранения в результате налета союзной авиации на селение Ханида к западу от Ракки. Напомним, что днем ранее в населенном пункте авиаударом была разрушена вторая за неделю мечеть. Информационный портал Euphrates Post также сообщал о шести погибших при налете на Ракку.

Провинция Хама

Северо-западная часть провинции Хама остается наименее стабильной из четырех действующих на территории Сирии зон деэскалации. Ожесточенные бои шли на протяжении минувших суток в районе селения Аз-Зилакият.

Сирийская армия отразила контратаку радикалов, ликвидировав более 20 джихадистов. Об этом сообщил информационный портал Al-Masdar News со ссылкой на военный источник.

Потери, впрочем, понесли и силы Башара Асада. Источники в СМИ сообщили, в ходе боев в районе селения погиб бригадный генерал Яхья Балуш. По данным SOHR, за первые 24 часа действия «режима тишины» в регионе правительственные войска потеряли убитыми по меньшей мере 11 военнослужащих.

Сирийская армия готовится продолжить наступление. За последние 36 часов по объектам радикалов в населенных пунктах Аль-Латамина, Кафр Зита и Мурек было нанесено порядка 500 артиллерийских и авиаударов. Об этом сообщили активисты.

На востоке региона правительственные войска при поддержке ополчения отразили атаку боевиков в районе Ас-Сатхият к западу от города Саламия. Об этом сообщают источники в СМИ. Напомним, что действующие в районе исламисты регулярно проверяют на прочность позиции противника, пытаясь перерезать стратегически важное шоссе Алеппо-Ханассер-Асрия-Саламия, единственный путь снабжения сирийской армии в провинции Хама.

Провинция Ас-Сувейда

Боевики активировали пять дистанционно управляемых взрывных устройств в пассажирском автобусе в районе Куа Хадр на шоссе Дамаск – Ас-Сувейда. Местные СМИ сообщили о трех пострадавших среди мирных жителей.

На северо-востоке региона боевики «Свободной сирийской армии» после нескольких дней столкновений с правительственными войсками захватили район Телль Саад. Национальные силы обороны» (NDF)*****, в свою очередь, обстреливали из тяжелой артиллерии позиции боевиков в районе селений Аль-Каср, Раджм ад-Давлан и Аль-Асфар. Об этом сообщили активисты.

Напомним, что в результате вывода «Исламским государством»* своих террористов из провинции силы Башара Асада с одной стороны и поддерживаемая США вооруженная оппозиция с другой смогли установить контроль над обширными территориями в регионе. В прилегающих к линии соприкосновения районах периодически фиксируются столкновения.

Провинция Аль-Хасака

Ситуация в южной части провинции Аль-Хасака остается напряженной. СМИ сообщают со ссылкой на местные источники, что ИГ стягивает дополнительные силы к селению Маркада, своему единственному оплоту в регионе, готовясь к новому наступлению на удерживаемый курдами город Аш-Шадади.

* Организация запрещена на территории РФ.