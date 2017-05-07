Сирия новости 7 мая 22.30: под Дамаском смолкла стрельба, ИГ перешло к партизанской войне в Табке

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Сирия, 7 мая. Боевики «Джебхат Фатх аш-Шам»*** ведут переговоры с правительственными войсками о сдаче квартала Аль-Кабун на востоке Дамаска. Террористы ИГ* отказались эвакуироваться из Ат-Табки, согласно договоренности с курдами, и перешли к партизанской войне. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): вынудила боевиков «Джебхат Фатх аш-Шам» начать переговоры о сдаче квартала Аль-Кабун на востоке Дамаска; достигла соглашения об эвакуации боевиков из квартала Барза; обезопасила провинцию Дамаск от возможного вторжения со стороны Иордании; успешно развивает наступление на ИГ в горах Аш-Шумария к востоку от Хомса.

«Исламское государство»*: потеряло полевого командира в Дейр эз-Зоре; перешло к партизанской борьбе против курдов в городе Ат-Табка.

«Джебхат Фатх аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»): начала переговоры о сдаче Аль-Кабуна; эвакуирует боевиков из лагеря Ярмук к югу от Дамаска и готовится оставить квартал Барза; окружила штабы «Джейш аль-Ислам»***** в Восточной Гуте.

Курды: готовятся к кампании в провинции Идлиб; пытаются заключить новое соглашение с ИГ о выводе террористов из города Ат-Табка.

Провинция Дамаск

В квартале Аль-Кабун, восточном пригороде Дамаска, впервые за последние 83 дня прекратились военные действия. По данным информационного портала Damascus Now, блокированные в Аль-Кабуне боевики потребовали от сирийского командования объявить режим прекращения огня до восьми часов вечера с целью провести переговоры о возможной сдаче квартала.

В свою очередь, близкое к оппозиции информационное агентство Shaam News сообщило со ссылкой на эксклюзивные источники, что засевшие в соседнем квартале Барза радикалы заключили с властями соглашение об эвакуации в Идлиб. Договоренность была достигнута при активном посредничестве российской стороны. Согласно опубликованным данным, вывод боевиков и членов их семей будет проводиться в четыре этапа, начиная с завтрашнего дня. Первая партия включает в себя порядка полутора тысяч человек.

Военные эксперты отмечают, что сдача Аль-Кабуны и Барзы, если данная информация получит официальное подтверждение, станет большим успехом правительственных войск в кампании, которую они проводят с целью обезопасить столицу. Одновременно с этим к югу от Дамаска начался вывод боевиков группировки «Джебхат Фатх аш-Шам» из лагеря палестинских беженцев Ярмук.

В Восточной Гуте Дамаска тем временем продолжается вооруженный конфликт между сформировавшейся вокруг «Джебхат Фатх аш-Шам» коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» («Организация освобождения Леванта») и союзным ей формированием «Файлак ар-Рахман» с одной стороны и группировкой «Джейш аль-Ислам» с другой. По данным Damascus Now, противники «Джейш аль-Ислам» окружили штабы и объекты группировки в городе Арбин и требуют от боевиков сложить оружие и сдаться.

В Восточном Каламуне силы Башара Асада начали наступление на позиции поддерживаемой США и Иорданией «Свободной сирийской армии» (ССА)** и установили контроль над районом Ас-Сабаа Биар. Боевики были вынуждены отступить.

Военные эксперты отмечают, что таким образом правительственные войска обезопасили провинцию от возможного вторжения США или Иордании. Напомним, что на протяжении минувших недель СМИ неоднократно публиковали сообщения о подготовке к военной интервенции.

Провинция Хомс

Правительственные войска продолжают кампанию против ИГ в восточной части провинции Хомс. Развивая наступление в районе гор Аш-Шумария, силы Башара Асада при поддержке «Национальных сил обороны» (NDF)****** установили контроль над высотой Телль Аль-Мидрадж и тремя опорными пунктами к югу от селения Умм ас-Сирдж аль-Кабали. Террористы понесли потери в живой силе и военной техники. Об этом сообщило сирийское информационное агентство САНА со ссылкой на военный источник.

Провинция Дейр эз-Зор

В Дейр эз-Зоре продолжаются ожесточенные бои между сирийской армией и ИГ. По данным информационного портала Al-Masdar News, в ходе столкновений был ликвидирован полевой командир группировки Абдалла Халид Аль-Аббуд, также известный как Абу аль-Харис.

Провинция Идлиб

Близкое к оппозиции информационное агентство Shaam News сообщило со ссылкой на эксклюзивные источники, что курдские «Демократические силы Сирии» (SDF)**** готовятся к кампании на территории провинции Идлиб.

Согласно опубликованным данным, курдское командование концентрирует силы у южных и северо-восточных границ провинции, ожидая подходящего момента для начала наступления на позиции контролирующих регион незаконных вооруженных формирований. Кроме того, «Демократические силы» обеспечили себе поддержку со стороны США в обмен на активное участие в компании по освобождению Ракки.

Напомним, что ранее представитель курдского самоуправления Хедая Юсеф, заявила в интервью британской газете Guardian, что целью кампании SDF на севере Сирии является выход к побережью Средиземного моря. Успех данной операции позволит курдам развить торговые отношения со странами региона и обезопасить себя от возможности блокады. Данный план, разумеется, вызовет протест со стороны Турции, которая всеми силами пытается предотвратить возможное появление независимого курдского государства у своих южных границ.

Провинция Ракка

«Демократические силы Сирии» при поддержке международной коалиции продолжают кампанию против ИГ на территории провинции Ракка. Основные военные действия разворачиваются на западе региона, где курдские формирования штурмуют удерживаемый боевиками город Ат-Табка.

По данным базирующегося в Великобритании «Сирийского наблюдательного пункта за правами человека» (SOHR), наиболее ожесточенные бои идут в квартале №1, прилегающем к стратегически важной Евфратской ГЭС. Сам объект по-прежнему находится в руках террористов. Несмотря на достигнутую между сторонами договоренность о выводе боевиков в направлении Ракки, террористы сирийского происхождения перешли к партизанской войне и категорически отказываются сдавать позиции. Командование SDF возобновило дипломатические усилия с целью достичь нового соглашения.

* Организация запрещена на территории РФ.