«Спартак» стал чемпионом России по футболу спустя 16 лет

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Москва, 7 мая. Московский «Спартак» стал чемпионом России по футболу. Поражения ближайших преследователей в 27-м туре премьер-лиги позволили народной команде досрочно оформить чемпионский титул. ЦСКА и «Зенит» лишились даже теоретических шансов догнать «красно-белых».

В последний раз «Спартак» становился чемпионом России в 2001 году. Это десятое чемпионство в истории команды в российском чемпионате. Народная команда впервые завоевала титул под руководством иностранного специалиста — Массимо Карреры.

Победа в чемпионате России дает «Спартаку» право выступить в групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне 2017/2018.

За вторую путевку в престижнейший европейский турнир продолжают борьбу «Зенит» и ЦСКА.

Накануне «Зенит» уступил дома «Тереку», позволив «Спартаку» оформить чемпионство.