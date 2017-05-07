Партия Меркель уверенно проходит в ландтаг Шлезвиг-Гольштейна

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Берлин, 7 мая. Возглавляемый канцлером ФРГ Ангелой Меркель Христианско-демократический союз (ХДС) лидирует на выборах в ландтаг земли Шлезвиг-Гольштейн.

Согласно предварительной информации, ХДС поддержали 33–34% избирателей. Непосредственно за Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) проголосовали 26–27% жителей региона. На третьем месте закрепились немецкие «зеленые» (12,5–13,5%). В ландтаг также попадают представители Свободной демократической партии (10,5–11,5%) и «Альтернативы для Германии» (5%).

Напомним, на прошлой неделе глава России Владимир Путин провел переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.