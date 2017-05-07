Секретный космолет США вернулся на Землю после двух лет в космосе

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Вашингтон, 7 мая. Секретный самолет-разведчик ВВС США X-37B вернулся на Землю после двух лет пребывания в космосе. Об этом сообщается на странице американских военно-воздушных сил в социальной сети Twitter.

Отмечается, что приземление воздушного судна в Космическом центре имени Джона Кеннеди на мысе Канаверал штата Флорида в США прошло успешно.

Космолет X-37B уже в четвертый раз побывал в космическом пространстве. Первые испытания прошли в 1999-м году.

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