Председатель Европарламента поздравил Макрона с победой

В закладки

Скопировать

Брюссель, 7 мая. Председатель Европейского парламента Антонио Таяни поздравил с победой кандидата в президенты Франции от движения «Вперед!» Эммануэля Макрона.

«Рассчитываю на то, что Франция останется в сердце Европы, поможет изменить наш Евросоюз и сделать его ближе к гражданам», — подчеркнул итальянский политик.

Congratulations to @EmmanuelMacron Counting on France to stay at Europe's heart, changing our Union together to bring it closer to citizens. — EP President Tajani (@EP_President) May 7, 2017

Ранее стало известно о том, что лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен признала свое поражение во втором туре президентских выборов во Франции.