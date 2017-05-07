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Политика
Председатель Европарламента поздравил Макрона с победой

Председатель Европарламента поздравил Макрона с победой

21:46  7 Мая 2017
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Председатель Европарламента поздравил Макрона с победой

Брюссель, 7 мая. Председатель Европейского парламента Антонио Таяни поздравил с победой кандидата в президенты Франции от движения «Вперед!» Эммануэля Макрона.

«Рассчитываю на то, что Франция останется в сердце Европы, поможет изменить наш Евросоюз и сделать его ближе к гражданам», — подчеркнул итальянский политик.

Ранее стало известно о том, что лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен признала свое поражение во втором туре президентских выборов во Франции.

Алексей Громов
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