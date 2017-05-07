Беспилотные автомобили появятся в России к 2025 году

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Москва, 7 мая. Уже к 2025 году на дорогах России появятся беспилотные автомобили. Об этом заявил премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев.

По мнению главы правительства, в настоящий момент использование беспилотных автомобилей в России невозможно, так как отсутствует необходимая нормативная база. Особенно остро стоит вопрос о ДТП с участием беспилотных автомобилей.

Между тем американская корпорация Apple на протяжении нескольких последних лет активно занимается разработкой беспилотных автомобилей. В апреле 2017 года власти штата Калифорния выдали Apple разрешение на тестирование беспилотных автомобилей, а уже к концу месяца на дорогах штата появились беспилотные автомобили Lexus RZ450h.