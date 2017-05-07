Новый кроссовер Range Rover Velar стал доступен для предзаказов

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Москва, 7 мая. Индийские автолюбители получили возможность оформить предзаказ нового кроссовера Range Rover Velar, производством которого занимается британская автомобилестроительная компания Jaguar&Land Rover.

В настоящее время можно заказать кроссовер с двухлитровым бензиновым двигателем или трехлитровым дизельным мотором. При этом стоимость нового автомобиля пока не называется.

Стоит также отметить, что Range Rover Velar оснащен современным информационно-развлекательным комплексом Touch Pro Duo, цифровой приборной панелью, сиденьями с обогревом, вентиляцией и функцией массажа. По мнению экспертов, Range Rover Velar составит серьезную конкуренцию автомобилям Mercedes-Benz GLE и BMW X6.