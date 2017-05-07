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Спорт
«Зенит» дома уступил «Тереку», обеспечив «Спартаку» титул чемпиона России

«Зенит» дома уступил «Тереку», обеспечив «Спартаку» титул чемпиона России

21:17  7 Мая 2017
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«Зенит» дома уступил «Тереку», обеспечив «Спартаку» титул чемпиона России

Санкт-Петербург, 7 мая. Питерский «Зенит» на своем поле уступил грозненскому «Тереку» со счетом 0:1 в рамках 27-го тура чемпионата России по футболу. Московский «Спартак» теперь недосягаем для конкурентов.

Единственный и победный гол записал на свой счет Мбенг, замкнув подачу с линии вратарской. У хозяев игра откровенно не клеилась. Опасных моментов у ворот грозненского клуба было минимум.

Уступив «Тереку», «Зенит» не только лишился шансов на победу в чемпионате, но и поставил под большое сомнение участие в предстоящем розыгрыше Лиги чемпионов. На второй позиции вновь оказался столичный ЦСКА.

Накануне армейцы лишились шансов защитить титул чемпиона России.

#мирчалуческу
Сергей Свазовский
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