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Политика
Ле Пен поздравила Макрона с победой на президентских выборах во Франции

Ле Пен поздравила Макрона с победой на президентских выборах во Франции

21:31  7 Мая 2017
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Ле Пен поздравила Макрона с победой на президентских выборах во Франции

Москва, 7 мая. Лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен поздравила основателя движения «Вперед!» Эммануэля Макрона с победой на президентских выборах во Франции.

По словам Ле Пен, она намерена начать преобразования в «Национальном фронте» и превратить партию в новую политическую силу.

«Я призываю всех патриотов присоединиться к нам, чтобы участвовать в решающей политической борьбе, которая начинается сегодня», — написала Ле Пен.

Ранее стало известно о том, что во втором туре президентских выборов во Франции Эммануэль Макрон набирает 63% голосов.

Алексей Громов
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