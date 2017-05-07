Ле Пен поздравила Макрона с победой на президентских выборах во Франции
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Москва, 7 мая. Лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен поздравила основателя движения «Вперед!» Эммануэля Макрона с победой на президентских выборах во Франции.
По словам Ле Пен, она намерена начать преобразования в «Национальном фронте» и превратить партию в новую политическую силу.
«Я призываю всех патриотов присоединиться к нам, чтобы участвовать в решающей политической борьбе, которая начинается сегодня», — написала Ле Пен.
Ранее стало известно о том, что во втором туре президентских выборов во Франции Эммануэль Макрон набирает 63% голосов.
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