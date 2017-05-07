Ле Пен поздравила Макрона с победой на президентских выборах во Франции

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Москва, 7 мая. Лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен поздравила основателя движения «Вперед!» Эммануэля Макрона с победой на президентских выборах во Франции.

По словам Ле Пен, она намерена начать преобразования в «Национальном фронте» и превратить партию в новую политическую силу.

«Я призываю всех патриотов присоединиться к нам, чтобы участвовать в решающей политической борьбе, которая начинается сегодня», — написала Ле Пен.

"J’appelle tous les patriotes à nous rejoindre pour participer au combat politique décisif qui commence dès ce soir." #Présidentielle2017 — Marine Le Pen (@MLP_officiel) May 7, 2017

Ранее стало известно о том, что во втором туре президентских выборов во Франции Эммануэль Макрон набирает 63% голосов.