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Киев, 7 мая. Мария и Галина, две сестры, заставшие Великую Отечественную войну в Киеве в школьном возрасте, встали у монумента Неизвестному солдату на Лаврской улице с портретом Георгию Жукову, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Одна из женщин, Мария, рассказала корреспонденту ФАН, как проходила атака украинских неонацистов на двух 80-летних женщин.

«Эти тупоголовые сначала не давали нам пройти сюда, к Вечному огню. Потом они сказали – даем вам 15 секунд, а потом будет хуже. А потом они схватили вот этот портрет маршалу Советского Союза Георгию Жукову и кинули его в Вечный огонь. Я им сказала, что они подлецы и вытащила портрет из огня. У него сгорела только рамка, сам портрет мы сохранили и вот он снова перед вами», - рассказала Мария.

Отважные сестры надели на себя все медали и ордена своих погибших родственников, и встали возле мемориала Неизвестному солдату, который еще не разрушили украинские неонацисты. Также сестры показали корреспонденту ФАН георгиевские ленточки, которые запретили на Украине как символ борьбы с фашизмом.



«Мы не боимся. Наши матери и отцы однажды уже победили фашистов. И мы снова победим», - уверены эти женщины.

Они рассказали, что восстанавливают памятники, которые разрушают украинские неонацисты, а также восстанавливают кресты на могилах павших воинов. Кроме того, эти женщины рассказали подробности своей жизни при фашистах. Так, в частности, они подробно описали, как украинские националисты убивали коммунистов, евреев и пленных красноармейцев.



Примечательно, что в целом в Киеве сейчас практически не празднуют победу над фашизмом – ни в ее российском варианте, как победу в Великой Отечественной войне, ни в общеевропейском, как победу во Второй мировой войне. Как сообщает корреспондент ФАН, вся энергия киевских властей направлена на демонстрацию успехов в организации конкурса «Евровидение-2017».