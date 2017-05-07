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Новороссия
ДНР оповестила координатора ОБСЕ о срыве процесса верификации пленных

ДНР оповестила координатора ОБСЕ о срыве процесса верификации пленных

21:05  7 Мая 2017
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ДНР оповестила координатора ОБСЕ о срыве процесса верификации пленных

Донецк, 7 мая. Процесс верификации пленных для последующего обмена между Киевом и Донецком остановлен по вине украинской стороны. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова.

«Украина полностью сорвала верификацию. Мы планировали 15 мая начать обсуждение обмена «всех на всех», но без полной верификации этот процесс остановился», — пояснила она.

Морозова также добавила, что уже оповестила координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Тони Фриша о срыве процесса подготовки к обмену пленными. Решение этого вопроса будет обсуждаться на предстоящей встрече в Минске.

#морозова
Алексей Громов
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