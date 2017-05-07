Макрон побеждает во втором туре выборов во Франции с 63% голосов — СМИ
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Париж, 7 мая. Экс-министр экономики, промышленности и цифровых дел Франции Эммануэль Макрон лидирует во втором туре президентских выборов. Об этом в воскресенье сообщили бельгийские СМИ.
Согласно предварительной информации, за Макрона проголосовали 63% избирателей. Непосредственно лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен поддержали 37% французов.
Ранее стало известно о том, что правоохранительные органы Франции начали расследование хакерской атаки на штаб Эммануэля Макрона.
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