Макрон побеждает во втором туре выборов во Франции с 63% голосов — СМИ

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Париж, 7 мая. Экс-министр экономики, промышленности и цифровых дел Франции Эммануэль Макрон лидирует во втором туре президентских выборов. Об этом в воскресенье сообщили бельгийские СМИ.

Согласно предварительной информации, за Макрона проголосовали 63% избирателей. Непосредственно лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен поддержали 37% французов.

Présidentielle: Emmanuel Macron en tête avec 63% des suffrages. Suivez notre DIRECT! - La Libre https://t.co/srzClO68dK — lalibre.be (@lalibrebe) May 7, 2017

Ранее стало известно о том, что правоохранительные органы Франции начали расследование хакерской атаки на штаб Эммануэля Макрона.