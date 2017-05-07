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Политика
Макрон побеждает во втором туре выборов во Франции с 63% голосов — СМИ

Макрон побеждает во втором туре выборов во Франции с 63% голосов — СМИ

21:13  7 Мая 2017
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Макрон побеждает во втором туре выборов во Франции с 63% голосов — СМИ

Париж, 7 мая. Экс-министр экономики, промышленности и цифровых дел Франции Эммануэль Макрон лидирует во втором туре президентских выборов. Об этом в воскресенье сообщили бельгийские СМИ.

Согласно предварительной информации, за Макрона проголосовали 63% избирателей. Непосредственно лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен поддержали 37% французов.

Ранее стало известно о том, что правоохранительные органы Франции начали расследование хакерской атаки на штаб Эммануэля Макрона.

Алексей Громов
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