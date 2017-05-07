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Сирия: боевики хотят договориться с САА об эвакуации из Аль-Кабуна

Сирия: боевики хотят договориться с САА об эвакуации из Аль-Кабуна

20:56  7 Мая 2017  /обновлено: 21:02  07 Мая 2017
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Сирия: боевики хотят договориться с САА об эвакуации из Аль-Кабуна

Дамаск (Сирия), 7 мая. В квартале Аль-Кабун, восточном пригороде Дамаска, впервые за последние 83 дня прекратились военные действия.

По данным информационного портала Damascus Now, блокированные в Аль-Кабуне боевики потребовали от сирийского командования объявить временный режим прекращения огня до восьми часов вечера для того, чтобы провести переговоры о возможной сдаче квартала. В свою очередь, близкое к оппозиции информационное агентство Shaam News сообщило о том, что засевшие в соседнем квартале Барза радикалы заключили с властями соглашение об эвакуации в Идлиб.

Сирия: боевики хотят договориться с САА об эвакуации из Аль-Кабуна

Договоренность была достигнута при активном посредничестве российской стороны. Согласно опубликованным данным, вывод боевиков и членов их семей будет проводиться в четыре этапа, начиная с завтрашнего дня. Первая партия включает в себя порядка 1,5 тысячи человек.

Алексей Громов
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