Рендер нового кроссовера Hyundai Kona опубликован в Сети

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Москва, 7 мая. Немецкий автомобильный журнал Auto Bild обнародовал неофициальный рендер нового кроссовера Hyundai Kona.

Художники воссоздали изображение нового кроссовера Hyundai, используя тизер, который ранее появился в Сети. Кроме того, были задействованы фотографии концепт-кара Intrado, который Hyundai презентовала на автосалоне в Женеве в 2014 году.

К настоящему моменту известно, что Hyundai Kona создан на платформе хэтчбэка i20, при этом в моторную линейку будет включен двигатель от i30. Презентация Hyundai Kona состоится в июне 2017 года, а уже в сентябре автомобиль поступит в продажу.