Мать летчика Ярошенко скончалась в Ростове-на-Дону

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Ростовская область, 7 мая. Мать осужденного в Соединенных Штатах Америки российского летчика Константина Ярошенко скончалась в одной из больниц Ростова-на-Дону.

Согласно предварительным данным, Любовь Ярошенко умерла от сердечного приступа. Непосредственно похороны пройдут 10 мая.

«Она легла в больницу с диагнозом рак второй степени, прогнозы врачей были положительными, но, видимо, попала какая-то инфекция», — пояснила жена летчика Виктория в интервью РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно о том, что американская сторона отказала Константину Ярошенко в депортации на территорию Российской Федерации.