Новый кроссовер Lexus RX станет длиннее и шире

В закладки

Скопировать

Москва, 7 мая. Семиместный кроссовер Lexus RX с третьим рядом сидений получил увеличенную колесную базу, а также обновленную заднюю часть кузова. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Ожидается, что презентация кроссовера состоится в нынешнем году, а в начале 2018 года автомобиль поступит в продажу. Новая серия будет носить индексы: RX 350L и RX 450hL.

Главными конкурентами новой модели станут Infiniti QX60 и Acura MDX, которые изначально оснащены третьим рядом сидений. Также известно, что семиместный кроссовер Lexus будет доступен в бензиновом и гибридном вариантах.

Ранее стало известно, что американская компания Ford тайно тестирует новую версию популярной модели Mustang, которая будет превзойдет своих предшественников.