В Мурманске ищут водителя, сбившего пять человек

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Мурманская область, 7 мая. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства ДТП в Мурманске. Об этом журналистам сообщили представители областного управления МВД Российской Федерации.

Согласно предварительным данным, двигавшийся на запрещающий сигнал автомобиль сбил пять человек. Как передает РИА Новости, врачи госпитализировали трех взрослых и одного ребенка.

Сейчас полицейские ищут виновника инцидента, который скрылся с места событий.

Напомним, ранее стало известно о том, что в ДТП в Санкт-Петербурге пострадали пять человек.