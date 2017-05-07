Ford тайно тестирует новую версию Mustang

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Москва, 7 мая. Американская автомобилестроительная компания Ford тестирует новую версию популярной модели Mustang. Американским журналистам удалось сделать несколько фотографий прототипа, по предварительным данным компания испытывает новую версию GT500 или GT350.

Судя по фотографиям, автомобиль получит новую радиаторную решетку и капот с дополнительными воздухозаборниками. Эксперты предполагают, что Ford оснастит новую версию Mustang более мощным двигателем, чем предыдущие модели, которые имели 5,2-литровый двигатель, способный выдавать до 526 лошадиных сил. Стоит отметить, что в настоящее время автомобиль находится на ранней стадии разработки.