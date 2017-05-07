Жители Дамаска ободрены военными и дипломатическими успехами в окрестностях столицы

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Дамаск, 7 мая. Ситуация в провинции Дамаск заметно улучшилась с момента вступления в силу подписанного в ходе переговоров в Астане меморандума о создании деэскалационных зон на территории Сирии. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

В силу достигнутого благодаря активным усилиям российской стороны соглашения правительственные войска приостановили военные операции против вооруженной оппозиции в ряде районов страны – в частности, в Восточной Гуте Дамаска, что позволило сирийскому командованию сосредоточить усилия на кампаниях против террористических группировок ИГ* и «Джебхат Фатх аш-Шам» (обе организации запрещены в РФ).

Кроме того, длительные переговоры между властями и частично контролирующими лагерь палестинских беженцев Ярмук к югу от столицы боевиками «Джебхат Фатх аш-Шам» увенчались успехом. Правительственные СМИ сообщили, что сегодня началась эвакуация исламистов в провинцию Идлиб. По завершении операции силы Башара Асада смогут приступить к зачистке «кармана» от находящихся там террористов ИГ и полностью обезопасить Дамаск с южного направления.

В восточных предместьях столицы правительственные войска развивают наступление на позиции «Джебхат Фатх аш-Шам» в квартале Аль-Кабун. На протяжении последних дней представители сирийского командования неоднократно заявляли, что в ближайшем будущем район будет полностью освобожден от радикалов.

На западном направлении правительственные войска вернули себе контроль над обширными территориями после эвакуации отказавшихся сложить оружие боевиков в провинцию Идлиб и смогли обезопасить границу с Ливаном на отрезке более 110 километров.

Все эти успехи положительно отразились на настроении населения столицы. Источник ФАН прислал в редакцию видео с площади Аль-Марджа в центре города.

Мирные жители прогуливаются, спешат за покупками, кормят голубей, впервые за долгое время чувствуя пусть относительную, но стабильность.

* Организация запрещена на территории РФ.