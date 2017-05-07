Пьяный дебошир взорвал гранату в Пятигорске, есть раненые

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Ставрополь, 7 мая. Сотрудники правоохранительных органов Ставропольского края задержали мужчину, устроившего взрыв в Пятигорске. Об этом журналистам сообщили представители краевого управления МВД Российской Федерации.

Согласно предварительным данным, находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина позвонил полицейским и пообещал устроить взрыв. Прибывшие на место событий стражи порядка попытались обезвредить хулигана, однако последний привел в действие гранату.

«При взрыве пострадали трое полицейских», — отметили правоохранители.

Напомним, ранее стало известно о том, что пьяный водитель в Челябинске врезался в маршрутку.