ДНР готовит экспериментальную роту пулеметчиков

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Донецк, 7 мая. Министерство обороны Донецкой народной республики готовит специальную роту пулеметчиков в составе батальона «Спарта». Об этом сообщил командир батальона «Спарта» Владимир Жога.

«Нам нужна усиленная пулеметная группа для того, чтобы подавить огонь противника. Вне зависимости от того, какой это рубеж: здание, лес, посадка или чистое поле, она должна мощным огнем подавить противника», — пояснил Жога.

Он также добавил, что в настоящее время 50 бойцов батальона работают с пулеметом Калашникова, при этом все тренировки проходят с использованием боевых патронов. После того как экспериментальной батальон будет полностью сформирован он приступит к выполнению специальных задания узкой направленности.