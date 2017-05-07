«Газпром» начал строительство морского участка «Турецкого потока»

В закладки

Скопировать

Москва, 7 мая. Российская транснациональная корпорация «Газпром» официально приступила к строительству морского участка газопровода «Турецкий поток» по дну Черного моря. Об этом заявил председатель правления компании Алексей Миллер.

«Проект реализуется строго по плану, и к концу 2019 года наши турецкие и европейские потребители получат новый надежный маршрут для импорта российского газа», — подчеркнул он.

Напомним, ранее стало известно о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили строительство «Турецкого потока».