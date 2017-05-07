ДНР: Украина в одностороннем порядке прервала процесс верификации пленных

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Донецк, 7 мая. Украина в одностороннем порядке прервала процесс верификации пленных, который осуществлялся представителями ДНР в течение последней недели. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова.

«Украинская сторона в одностороннем порядке прервала процесс верификации», — сказала Морозова.

По ее словам, в соответствии с достигнутой договоренностью процесс верификации должен был касаться лиц, которые находятся в учреждениях украинской пенитенциарной системы, а также тех, к кому применена мера пресечения без заключения под стражу. Однако сегодня украинская сторона заявила, что процесс верификации в пенитенциарных учреждениях завершен, а пообщаться с теми, кто не помещен под стражу, представителям ДНР не удастся.