Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Новороссия
ДНР: Украина в одностороннем порядке прервала процесс верификации пленных

ДНР: Украина в одностороннем порядке прервала процесс верификации пленных

19:08  7 Мая 2017
938

ДНР: Украина в одностороннем порядке прервала процесс верификации пленных

Донецк, 7 мая. Украина в одностороннем порядке прервала процесс верификации пленных, который осуществлялся представителями ДНР в течение последней недели. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова.

 «Украинская сторона в одностороннем порядке прервала процесс верификации», — сказала Морозова.

По ее словам, в соответствии с достигнутой договоренностью процесс верификации должен был касаться лиц, которые находятся в учреждениях украинской пенитенциарной системы, а также тех, к кому применена мера пресечения без заключения под стражу. Однако сегодня украинская сторона заявила, что процесс верификации в пенитенциарных учреждениях завершен, а пообщаться с теми, кто не помещен под стражу, представителям ДНР не удастся.

#морозова
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров