Во Франции начато расследование кибератаки на штаб Макрона

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Париж, 7 мая. Правоохранительные органы Франции инициировали расследование предполагаемой кибератаки на электронную почту представителей штаба кандидата на пост главы государства от движения «Вперед!» Эммануэля Макрона. Об этом в воскресенье сообщили французские средства массовой информации.

#BREAKING France opens investigation into Macron hack: probe source — AFP news agency (@AFP) May 7, 2017

Напомним, ранее стало известно о том, что бывший министр экономики, промышленности и цифровых дел Франции Эммануэль Макрон уверенно лидирует во втором туре президентских выборов.