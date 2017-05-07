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Во Франции начато расследование кибератаки на штаб Макрона

Во Франции начато расследование кибератаки на штаб Макрона

19:11  7 Мая 2017
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Расследование кибератаки на штаб Макрона начато во Франции

Париж, 7 мая. Правоохранительные органы Франции инициировали расследование предполагаемой кибератаки на электронную почту представителей штаба кандидата на пост главы государства от движения «Вперед!» Эммануэля Макрона. Об этом в воскресенье сообщили французские средства массовой информации.

Напомним, ранее стало известно о том, что бывший министр экономики, промышленности и цифровых дел Франции Эммануэль Макрон уверенно лидирует во втором туре президентских выборов.

#макрон
Алексей Громов
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