ДНР не исключает провокаций со стороны украинских силовиков 9 и 11 мая

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Донецк, 7 мая. Председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин не исключает провокаций со стороны украинских силовиков в праздничные дни.

«Это не первое празднование 9 мая, и 11 мая. Исключать полностью провокации со стороны Украины нельзя, наши службы работают по предотвращению различного рода диверсий и провокаций», — пояснил Пушилин.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко заявил, что военные инструкторы из США готовят диверсионно-разведывательные группы ВСУ для осуществления терактов на территории ЛНР и ДНР в праздничные дни. По его словам, к настоящему моменту завершена подготовка группы диверсантов ВСУ в количестве 20 человек.