Лавров: В НАТО хотят возобновить диалог с Москвой
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Москва, 7 мая. Руководство Североатлантического альянса (НАТО) планирует возобновить политический диалог с российской стороной. Об этом журналистам в воскресенье заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
«С огромным скрипом, преодолевая сопротивление того самого агрессивного меньшинства, которое и в Евросоюзе тоже есть, они пытаются возобновить разговор с нами», — отметил дипломат в интервью телеканалу «Мир».
Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров указал на то, что НАТО пытается принизить значение действий ОДКБ.
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