Лавров: В НАТО хотят возобновить диалог с Москвой

В закладки

Скопировать

Москва, 7 мая. Руководство Североатлантического альянса (НАТО) планирует возобновить политический диалог с российской стороной. Об этом журналистам в воскресенье заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

«С огромным скрипом, преодолевая сопротивление того самого агрессивного меньшинства, которое и в Евросоюзе тоже есть, они пытаются возобновить разговор с нами», — отметил дипломат в интервью телеканалу «Мир».

Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров указал на то, что НАТО пытается принизить значение действий ОДКБ.