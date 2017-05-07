Австрийские дезертиры воевали на стороне украинских радикалов в Донбассе

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Вена, 7 мая. Четверо бывших военнослужащих австрийской армии принимали активное участие в боевых действиях в Донбассе на стороне праворадикальных украинских группировок. Об этом сообщает австрийская газета Kurier.

По данным издания, ранее все четверо военных проходили службу в элитном 18-м пехотном батальоне вооруженных сил Австрии, при этом двое из них дезертировали из австрийских войск. Одним из них оказался австриец, которого на минувшей неделе задержали в Польше по делу об убийствах и пытках мирного населения в Донбассе.



Командование батальона отмечает, что все четверо уже заочно уволены с военной службы, кроме того, в их отношении возбуждены дела о дезертирстве.