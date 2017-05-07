Содружество славянских государств хотят создать в РФ и Европе

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Москва, 7 мая. Активисты из России и стран Европы предложили создать Содружество славянских государств, задачами которого станут консолидация действий парламентов и преодоление раскола между славянами, вызванного противостоянием РФ и Запада. Об этом журналистам рассказал член организационного комитета Всеславянского съезда Сергей Комков.

«Это межпарламентская организация, помогающая выработать единую политику в гуманитарной области, в областях экономики и политики, а также в сфере сохранения мира и единства на славянском пространстве», — цитирует его слова RT.

Напомним, ранее избранный президент Сербии Александр Вучич заявил о том, что страна не собирается вступать в Североатлантический альянс (НАТО).