Донбасс: военнослужащий ДНР получил тяжелое ранение при обстреле ВСУ

В закладки

Скопировать

Донецк, 7 мая. В результате артиллерийских ударов ВСУ по территории Донецкой народной республики один военнослужащий ДНР получил ранение. Об этом заявил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

«В результате обстрелов со стороны ВСУ один военнослужащий ДНР получил ранение», — сказал он.

По словам Басурина, за минувшие сутки украинские силовики выпустили более 230 мин и снарядов по прифронтовым районам республики. В ходе обстрелов ВСУ применяли ствольную артиллерию калибра 122 миллиметра, а также минометы калибра 82 и 120 миллиметров. Под ударами артиллерии ВСУ оказались окраины Горловки и Донецка, а также населенные пункты в южных районах республики.