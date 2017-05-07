Сирия новости 7 мая 19.30: войска Асада заняли третью за сутки высоту к востоку от Хомса и укрепились в освобожденном селении под Хамой

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Сирия, 7 мая. Правительственные войска заняли высоту Телль Мадраджат Ас-Сумаа в восточной части провинции Хомс и отразили контрнаступление боевиков на селение Аз-Зилакият к северо-западу от Хамы. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): уничтожила тоннель исламистов в квартале Аль-Кабун на востоке Дамаска; заняла высоту Телль Мадраджат Ас-Сумаа в горах Аш-Шумария к востоку от Хомса; отразила несколько атак ИГ* в Дейр эз-Зоре; несмотря на потери, отбросила боевиков от селения Аз-Зилакият в провинции Хама, ликвидировав несколько десятков исламистов.

«Исламское государство»*: активизировалось в Дейр эз-Зоре; зверски казнило четырех жителей Ракки.

«Джебхат Фатх аш-Шам»*** («Джебхат ан-Нусра»): выводит боевиков из лагеря Ярмук к югу от столицы в рамках договора с правительством.

«Свободная сирийская армия» (ССА)**: ведет военные действия против ИГ в долине реки Ярмук на западе провинции Даръа.

Провинция Дамаск

В Восточных предместьях Дамаска правительственные войска продолжают операцию против незаконных вооруженных формирований. Основные военные действия разворачиваются в квартале Аль-Кабун, где блокирована крупная группировка боевиков «Джебхат Фатх аш-Шам» и союзных ей формирований.

Информационный портал Al-Masdar News публикует снимки, на которых запечатлен захваченный сирийской армией подземный тоннель исламистов. Военный источник сообщил, что находившиеся внутри боевики отказались сложить оружие и были погребены под завалами.

В лагере палестинских беженцев Ярмук к югу от столицы тем временем началась эвакуация исламистов «Джебхат Фатх аш-Шам» в провинцию Идлиб. Согласно договору с властями, в составе первой партии отправятся 50 раненых боевиков. Об этом сообщил правительственный информационный портал Military Media. В Ярмук прибыли автобусы для транспортировки радикалов. Последние боевики покинут район в течение ближайших нескольких дней, после чего правительственные войска смогут приступить к зачистке лагеря от частично контролирующих его террористов ИГ – и полностью обезопасить столицу с южного направления.

Провинция Латакия

Близкие к оппозиции источники утверждают, что правительственные войска нарушили меморандум о зонах деэскалации в Сирии, обстреляв скопления боевиков в районе селения Айн Исса в Туркменских горах на севере провинции Латакия. Достоверного подтверждения данной информации, впрочем, не поступало.

Провинция Хомс

Правительственные войска продолжают кампанию против ИГ в восточной части провинции Хомс. Источники в СМИ сообщают, что сирийская армия при поддержке «Национальных сил обороны» (NDF)***** установила после короткого боя с террористами контроль над высотой Телль Мадраджат Ас-Сумаа в горах Аш-Шумария. Таким образом, силы Башара Асада освободили уже третий холм в районе за последние 24 часа.

Военные эксперты отмечают, что развив наступление на северном направлении, сирийская армия сможет не только обезопасить стратегически важное шоссе Алеппо-Ханассер-Асрия-Саламия, свой единственный путь снабжения в провинции Алеппо, но и нанести серьезный удар по главному оплоту ИГ в провинции Хама - городу Укейрибат.

Провинция Дейр эз-Зор

В Дейр эз-Зоре продолжаются затяжные бои между сирийской армией и ИГ. По данным информационного портала Al-Masdar News, за последние сутки радикалы активизировали кампанию против сил Башара Асада.

Активисты сообщают, что правительственные войска при активной поддержке боевой авиации отразили атаку террористов на блокированный военный аэродром к югу от города.

Ожесточенные столкновения также фиксировались в районе кладбища и близ базы 137-й бригады. Радикалы понесли потери в технике и живой силе. Об этом сообщают источники в СМИ.

Провинция Даръа

В долине реки Ярмук на западе провинции Даръа продолжаются бои между действующими на территории региона незаконными вооруженными формированиями и присягнувшей на верность ИГ группировкой «Джейш Халид Бин аль-Валид». Боевики «Свободной сирийской армии» (ССА) наносят удары из танковых орудий по захваченным террористами районам. Данных о пострадавших среди местного населения – как, впрочем, и о ликвидированных радикалах – не поступало.

Провинция Ракка

Гуманитарная ситуация в захваченных террористами ИГ районах провинции Ракка остается катастрофической. По данным активистов боевики отсекли конечности четырем мирным жителям (трем мужчинам и женщине) по обвинению в грабеже.

Провинция Хама

В северо-западной части провинции Хама, несмотря на вступление в силу меморандума о зонах деэскалации, продолжаются полномасштабные военные действия между сирийской армией и незаконными вооруженными формированиями, крупнейшее из которых – группировка «Джебхат Фатх аш-Шам».

Ожесточенные бои шли на протяжении минувших суток в районе селения Аз-Зилакият. Вчера вечером удерживавшие населенный пункт боевики были вынуждены отступить под давлением противника. Тем не менее, ночью силы Башара Асада также вернулись на исходные позиции по причине плохой видимости и шквального огня исламистов.

Утром сирийская армия вновь вошла в Аз-Зилакият. Контратака радикалов была отражена, более 20 джихадистов – ликвидированы. Об этом сообщил информационный портал Al-Masdar News со ссылкой на военный источник.

Потери, впрочем, понесли и силы Башара Асада. По данным активистов, в ходе боев в районе селения погиб бригадный генерал Яхья Балуш. Базирующийся в Великобритании «Сирийский наблюдательный пункт за правами человека» (SOHR) сообщил, что за первые 24 часа действия «режима тишины» в регионе правительственные войска потеряли убитыми по меньшей мере 11 военнослужащих.

Сирийская армия готовится продолжить наступление. За последние 36 часов по объектам радикалов в населенных пунктах Аль-Латамина, Кафр Зита и Мурек было нанесено порядка 500 артиллерийских и авиаударов. Об этом сообщают активисты.

Ирак

Правительственные войска продолжают кампанию по освобождению от ИГ правобережной части Мосула. Десятки радикалов, три зенитки и несколько «джихад-мобилей» были уничтожены в ходе ожесточенных боев при наступлении сил быстрого реагирования на удерживаемый группировкой квартал Аль-Хармат Ат-Тания. Иракская армия постепенно окружает мечеть Ан-Нури, из которой лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади объявил в 2014 году о создании «халифата». Об этом заявил журналистам командующий федеральной полиции генерал-лейтенант Шакир Джудат.

* Организация запрещена на территории РФ.