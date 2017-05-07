Главные новости 7 мая

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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей воскресенья, 7 мая.

Ученые выяснили, что далеко не все женщины способны достигать вагинального оргазма. Удовольствие такого рода испытывает лишь 20% представительниц прекрасного пола. Ученые раскрыли секрет женского оргазма.

Прилепин заявил, что он располагает документальными доказательствами бегства украинских войск. Прилепин рассказал о потерях ВСУ под Горловкой и посоветовал украинцам «прятяться».

В Донбассе в последние сутки опять было неспокойно. Украинская армия несет потери под Горловкой. Четверо дезертиров австрийской армии принимали участие в боевых действиях на Востоке. Новости ДНР и ЛНР: ВСУ отступают под Горловкой, австрийцы-дезертиры в Донбассе, Мариуполь — русский город.

Правильный сон помогает снизить уровень жира в организме. Врачи рассказали, как худеть во сне.

Около 250 человек собрались на акцию «Бессмертный полк» в столице США. «Бессмертный полк» прошел по столице США.

Новый барьерный способ контрацепции для мужчин с помощью геля прошел испытания на приматах в США. Ученые предложили мужчинам предохраняться с помощью геля.

Евровидение-2017: когда состоятся первый и второй полуфиналы и финал, когда и где смотреть в России, Кристиан Костов вместо Юлии Самойловой, шансы фаворитов, санкции против Украины и РФ. Евровидение-2017: когда состоится, где и во сколько смотреть, фавориты, «секретное оружие» России.

Армия правительства Сирии отбила у террористов почти 50 строений в Кабуне в Дамаске, около 20 курдских бойцов SDF были убиты в результате взрыва конвоя в Ракке. Сирия новости 7 мая 07.00: САА отбила у боевиков строения в Кабуне, в Ракке погибли 20 бойцов SDF.

В построенном год назад на острове Святой Елены аэропорту приземлился первый самолет. Британский аэропорт за £285 млн принял первый за год самолет.

Специалисты США объяснили, почему употребление алкоголя иногда оказывает сонное воздействие на человека, заявил доктор фармакологии и психиатрии из школы медицины Университета Северной Каролины Лесли Морроу. Ученые объяснили, почему после алкоголя хочется спать.